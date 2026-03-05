Chiari, vende merce contraffatta al mercato: denunciato un uomo

Vendeva merce contraffatta nonostante fosse titolare di regolare licenza per la vendita nei mercati: un uomo di nazionalità pakistana è stato denunciato questa mattina a Chiari.

A scoprirlo sono statti gli agenti della Polizia locale di Chiari, che a seguito di alcune segnalazioni, sono entrati in azione al mercato cittadino in borghese. Dai controlli successivi, effettuati con l’ausilio della Guardia di Finanza, si è scoperto che l’uomo, benché titolare di partita Iva, non aveva effettuato i versamenti tributari dovuti né assolto all’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi. Tutta la merce è stata sequestrata insieme alla somma di denaro che risulterebbe essere provento dell’attività illecita.