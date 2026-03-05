Giornale di Brescia
Chiari, vende merce contraffatta al mercato: denunciato un uomo

Simone Bracchi
Si tratta del titolare di una licenza per la vendita itinerante, che stando a quanto riscontrato non aveva nemmeno effettuato i versamenti tributari né la dichiarazione dei redditi
La merce sequestrata dagli agenti della Polizia locale di Chiari
Vendeva merce contraffatta nonostante fosse titolare di regolare licenza per la vendita nei mercati: un uomo di nazionalità pakistana è stato denunciato questa mattina a Chiari.

A scoprirlo sono statti gli agenti della Polizia locale di Chiari, che a seguito di alcune segnalazioni, sono entrati in azione al mercato cittadino in borghese. Dai controlli successivi, effettuati con l’ausilio della Guardia di Finanza, si è scoperto che l’uomo, benché titolare di partita Iva, non aveva effettuato i versamenti tributari dovuti né assolto all’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi. Tutta la merce è stata sequestrata insieme alla somma di denaro che risulterebbe essere provento dell’attività illecita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
mercatodenunciamerce contraffattasequestroChiari
  3. Ricarica la pagina se necessario