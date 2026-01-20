Chiari piange Andrea Lorini, l’ex bodybuilder aveva 48 anni

La comunità di Chiari piange Andrea Lorini, istruttore nelle palestre del territorio e in passato anche bodybuilder. Tra i suoi successi più importanti una medaglia di bronzo ai Campionati IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) 2017 a Roma, nella categoria 90 chili. Terza posizione, come riporta il suo profilo Instagram, anche ai Campionati IFBB del 2019. Ma nel corso del 2020, durante la pandemia, aveva preso parte ad altre gare, superando il peso dei 100 chilogrammi. A dimostrazione della sua grande passione per questo sport.

A trovare l’uomo privo di vita nel suo letto questa mattina è stata la madre. La donna ha lanciato immediatamente l’allarme, ma per il figlio non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Chiari, ma stando a quanto emerso la morte è stata causata da un malore improvviso. Infatti, non è stata disposta alcuna autopsia.

L’ultimo saluto

Il funerale di Lorini sarà celebrato giovedì alle 15 nel Duomo di Chiari, partendo dalla Casa del Commiato Mombelli in via Rudiano. La veglia di preghiera, invece, si terrà domani alle 19.30.

Andrea Lorini, che ha lavorato in alcune palestre del territorio tra cui la Planet fitness & welness di Chiari (ma non solo) lascia la mamma Nadia, i figli Gaia ed Edoardo e tutti i parenti e amici che gli volevano bene. Poco più di un mese fa, il 4 dicembre, Lorini aveva festeggiato i 48 anni. In tanti gli avevano scritto un pensiero sui social. Proprio come oggi. L’ultimo saluto a un amico.