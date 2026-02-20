Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Chiari, scontro tra due auto: nessun ferito grave

Simone Bracchi
È successo nel primo pomeriggio in via Rudiano, in una zona residenziale: sul posto anche i Vigili del fuoco
La Peugeot coinvolta nell'incidente avvenuto a Chiari
In un primo momento per i due conducenti, un uomo di 23 anni e uno di 30, si era temuto il peggio. Per questo motivo è stato lanciato l’allarme in codice rosso, richiedendo anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Ma per fortuna le due persone coinvolte nel frontale, avvenuto a Chiari in via Rudiano, non hanno riportato gravi ferite.

È successo poco dopo le 13.30, in una zona residenziale della cittadina. La dinamica dello scontro tra la Peugeot e la Jeep è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Chiari, per ora la cosa certa è che lo scontro è stato parecchio violento, tanto da danneggiare entrambi i mezzi. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Palazzolo, i due conducenti erano già usciti dai rispettivi veicoli e affidati al personale del 118.

Argomenti
incidenteautoVigili del FuocoospedaleChiari
