Chiari, a fuoco il tetto di un’abitazione: evacuati i residenti
- L'incendio sul tetto a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Incendio a Chiari tra via Sala e via Gramsci: a fuoco il tetto di un ex cascinale, nel quale sono stati ricavati alcuni appartamenti, due quelli intaccati dalle fiamme. Le due famiglie residenti (parenti tra loro) sono state evacuate in tempo e al momento non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, perché le fiamme hanno divorato una grande porzione del tetto.
Ancora non si conoscono le cause esatte del rogo. Per sincerarsi delle condizioni delle persone, sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.
