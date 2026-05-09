A Chiari un’estate inclusiva tra solidarietà e divertimento

Una stagione all’insegna di ambiente, inclusione, solidarietà e «Giochi senza barriere» . Comune e cooperative «La mongolfiera», «Serena» e «Sana» hanno scelto di assumere un impegno pubblico davanti alla comunità: garantire attività estive accessibili, inclusive e ricche di occasioni di divertimento per ogni bambino e ragazzo.

Il salone Repossi ha ospitato la presentazione dell’iniziativa, pensata per favorire la partecipazione di bambini e giovani con disabilità grazie all’affiancamento di personale qualificato, in grado di supportarli durante le esperienze estive.

L’invito è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, con l’obiettivo di includere tutti i giovani nelle numerose attività in programma al termine dell’anno scolastico.

Famiglie e interessati possono contattare l’Ufficio servizi sociali al numero 030.7008315 oppure scrivere all’assistente sociale referente del progetto, Chiara Boschiroli, all’indirizzo c.boschiroli@comune.chiari.brescia.it

In aula

In attesa dell’estate, però, le giovani generazioni clarensi non restano ferme. Gli alunni delle scuole primarie hanno attraversato in questi giorni il centro cittadino grazie a «Non per terra», progetto di educazione civica nato per mostrare ai bambini come prendersi cura del territorio sia «un gioco di squadra».

Numerose le tappe organizzate da Comune, Chiari Servizi, Polizia locale e insegnanti per riflettere sull’importanza di non abbandonare i rifiuti e di rispettare l’ambiente urbano. Una logica di attenzione reciproca e cura condivisa che nei prossimi giorni coinvolgerà tutta la comunità, senza distinzioni di età. Già questo fine settimana sono in calendario due appuntamenti. Sabato alle 16, in via Milano 39, spazio a «Ridiamo vita a un sogno», iniziativa tra gastronomia e animazione nata per sostenere la ristrutturazione del Rustico Belfiore e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Beneficenza

Domenica, invece, Villa Mazzotti ospiterà la quinta edizione della «Silvi-Run», camminata e corsa benefica in ricordo di Silvia Cavalli, promossa insieme all’associazione a lei dedicata, da Asst Franciacorta e Comune.

Domenica a Villa Mazzotti la Silvi-Run - © www.giornaledibrescia.it

Il ritrovo è fissato alle 9, con due percorsi da 5 e 10 chilometri. A seguire stand gastronomico, tornei e altre iniziative. L’intero ricavato sarà destinato al supporto psicologico dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.