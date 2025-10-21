Giornale di Brescia
Champions, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven nella notte

Le autorità nederlandesi hanno spiegato che si tratta di un fermo preventivo «per evitare disordini», dato che non si sono verificate risse: hanno violato il regolamento comunale in materia di assembramenti
La stazione di Eindhoven
Nel corso della notte circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella città nederlandese di Eindhoven, dove si trovano per assistere alla partita di Champions League in programma questa sera tra Napoli e Psv.

La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risulta che ci siano stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv.

L’arresto

La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un «gruppo numeroso» con una «certa atmosfera»: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati.

Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera tra Psv e Napoli. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.

