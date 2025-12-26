A Cevo torna il Badalisc: festa di due giorni e una vera tana

La Festa del Badalisc di Andrista di Cevo raddoppia. Visto il crescente interesse verso la leggenda del mostro mitologico che si nasconde nei boschi, la piccola comunità di Andrista, con l’Amministrazione comunale e la Comunità montana, ha dato vita al progetto «Tamba del Badalisc».

Si tratta di una «tana» dove vengono raccontate le vicende e la storia del Badalisc e della sua festa. Per realizzare la tamba, il Comune ha messo a disposizione l’immobile delle ex scuole di Andrista, che ospiterà al piano terra un racconto visivo delle vicende del Badalisc e della festa, mentre al piano superiore è stato ricavato uno spazio per la futura associazione comunitaria, che organizzerà le prossime edizioni del tradizionale rito.

Stanza delle meraviglie

«Non si tratta di un museo – spiegano da Andrista –, ma di una stanza delle meraviglie, che presenta i personaggi della leggenda, le varie fasi in cui si svolge la scena e alcuni elementi antropologici». Il programma della festa prevede due giorni, il 4 e il 5 gennaio, di attività intensa a favore degli abitanti e dei visitatori, che col passare degli anni assistono sempre più numerosi alla cattura del Badalisc e alla lettura delle «ntifunade», ovvero fatti e misfatti, chiacchiere e pettegolezzi sugli abitanti del paese. La celebrazione nel 2026 si arricchirà con stand gastronomici e convivialità, con musica dal vivo e la possibilità di assaggiare la «polenta del Badalisc».

Per evitare di intasare il piccolo centro di Andrista, l’organizzazione mette a disposizione un bus navetta gratuito dal campo sportivo di Demo. «Si tratta di un appuntamento imperdibile – dicono gli organizzatori –, di un rito ancestrale che si rinnova annualmente, mai uguale a se stesso, che permette di riscoprire una tradizione della Valsaviore e di tutta la Valle». Infine, è stata realizzata una piccola guida illustrata di Andrista.