Per evitare un cervo finisce fuori strada in moto, 30enne in ospedale

Gli attraversa la strada un cervo, cade in moto e finisce all’ospedale. La straordinaria, e dolosa, avventura è capitata ad un motociclista 30enne di Calcinato che ieri intorno alle 18 stava scendendo con la sua custom Yamaha lungo la Provinciale 58, nel tratto fra Capovalle e Idro.

Giunto al secondo tornante che anticipa la discesa verso il ponte si è trovato faccia a faccia con un cervo.

Nel tentativo di schivarlo ha perso il controllo della motocicletta, è caduto ed è rimasto schiacciato contro il muro di contenimento.

Le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi ai primi che si sono trovati a passare di lì, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono così intervenuti i volontari dell’ambulanza di Vestone e l’equipaggio dell’auto infermierizzata della Valle Sabbia, mentre da Verona si alzava in volo un’eliambulanza.

Per fortuna le lesioni dello sfortunato motociclista sono poi risultate meno gravi di quanto sembravano. Il 30enne è stato ricoverato in volo al Pronto soccorso del Civile di Brescia, con un più rassicurante codice giallo. Del cervo più nessuna traccia.