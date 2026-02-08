Nel quartiere di San Bartolomeo il ricordo delle vittime delle foibe

Cerimonia per ricordare le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, questa mattina nel quartiere San Bartolomeo, in via Vittime d’Istria, Fiume e Dalmazia. L’occasione è stata il Giorno del Ricordo grazie a Casa della Memoria, Cgil-Cisl-Uil, Anpi, Fiamme Verdi e Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La cerimonia, preceduta da una messa, ha previsto l’omaggio al monumento delle vittime delle foibe; hanno partecipatola sindaca Castelletti e Prefetto Polichetti.

Gli altri appuntamenti

Ma non è l’unica iniziativa nel Bresciano: diversi i momenti organizzati in città e provincia per ricordare questa triste pagina di storia. Il prossimo appuntamento, un incontro dal titolo «Il processo di integrazione dei profughi giuliano-dalmati nell’Italia del secondo dopoguerra», sarà martedì alle 10 nell’aula magna dell’Istituto tecnico commerciale Abba-Ballini di via Tirandi. Dopo i saluti istituzionali interverrà Giovanni Spinelli, storico e autore del libro «Dopo l’esodo. Da profughi a cittadini. Il processo di integrazione di giuliani e dalmati nell'Italia del secondo Novecento, attraverso le vicende di Brescia». Seguiranno letture a cura di studentesse dell’Istituto Abba-Ballini. La prenotazione, per scuole e cittadinanza, è obbligatoria scrivendo a 50piazzaloggia@gmail.com.