Cercano una donna scomparsa e trovano una coltivazione di marijuana

Cercavano una donna scomparsa. Hanno trovato una coltivazione idroponica indoor di marijuana. I carabinieri di Marone hanno arrestato un 51enne di Sovere, in provincia di Bergamo, trovato con diverse piante di cannabis e oltre 200 grammi di marijuana pronta per essere confezionata in dosi.

L'indagine è partita dopo che era stato segnalato l'allontanamento da casa di una donna moldava di 45 anni. I militari temevano che potesse essere accaduto il peggio dato che non dava notizie ai familiari da più di una settimana e il suo telefono era spento. Seguendo le tracce telematiche e fisiche della donna i carabinieri sono arrivati all'appartamento dell'uomo, a Sovere. La donna è stata trovata proprio in quella casa, stava bene.

Come prassi l'abitazione è stata perquisita e sono state trovate, sotto una tenda, le piante, le foglie essiccate pronte per lo spaccio e il consumo e il materiale per confezionare le dosi. L'arresto è stato convalidato.