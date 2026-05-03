Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedale
È accaduto la sera del Primo Maggio a Piancogno durante la Festa dei Fiori. A sferrare il colpo che ha mandato a terra Alberto Farisè è stato un 17enne, poi denunciato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici