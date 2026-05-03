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Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedale

È accaduto la sera del Primo Maggio a Piancogno durante la Festa dei Fiori. A sferrare il colpo che ha mandato a terra Alberto Farisè è stato un 17enne, poi denunciato
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il sindaco di Piancogno Alberto Farisè - © www.giornaledibrescia.it
Il sindaco di Piancogno Alberto Farisè - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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