Centro per l’impiego di Salò, l’apertura slitta al 15 maggio

Nuovo centro per l’impiego: fine lavori fissata al 15 maggio. Il punto sull’opera in fase di attuazione da parte della Provincia a Cunettone di Salò, in via Luigi Ebranati, è stato fatto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, chiamato ad approvare l’atto di cessione alla Provincia, a titolo gratuito, del diritto di superficie di un lotto comunale di 103 metri quadrati.

È un adempimento che si è reso necessario in seguito alla rimodulazione del perimetro dell’area di intervento, così come stabilito dalla progettazione esecutiva. Un passaggio formale – cui seguirà l’approvazione da parte della Provincia e l’atto notarile – che ha offerto l’occasione per un aggiornamento sullo stato dei lavori.

Il cantiere

L’opera, avviata il 15 maggio dello scorso anno, è iniziata con la predisposizione dell’area, ma si è interrotta presto. In ogni caso, nessuna preoccupazione: la struttura sarà realizzata con elementi prefabbricati, già ordinati alla ditta fornitrice. Una volta consegnati, l’edificio potrà essere innalzato piuttosto celermente.

La fine lavori, in un primo tempo prevista per il 30 novembre 2025, è stata in ogni caso traslata al 15 maggio di quest’anno per ragioni di natura amministrativa e ritardi nella fase di affidamento. Al netto di eventuali ulteriori proroghe del termine di consegna lavori, il nuovo Centro per l’impiego sarà dunque pronto in primavera. Sostituirà quello attualmente funzionante in via Sant’Iago.

La struttura

A Cunettone sarà edificata una struttura di due piani con una superficie di 506 mq, nella quale verrà accorpato anche l’attuale Cpi di Vestone. Vi opereranno 15 dipendenti. Il comparto su cui sorgerà il Cpi salodiano, di proprietà comunale, è stato concesso alla Provincia in diritto di superficie per un periodo di 99 anni (l’accordo prevede che l’Amministrazione provinciale non possa utilizzare la struttura per «usi diversi da quello dell’esercizio delle proprie attività istituzionali ed in particolare come sede del Centro per l’Impiego, impegnandosi a non modificarne la destinazione d’uso»).

I fondi

L’investimento, in carico alla Provincia di Brescia, ammonta a 2 milioni di euro. Si tratta di fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), erogati attraverso la Regione. La realizzazione della struttura salodiana è programmata nell’ambito del piano di potenziamento e ammodernamento dei Cpi dell’Amministrazione provinciale, che prevede una decina di interventi per un investimento complessivo di 12,8 milioni di euro, destinati soprattutto ad adeguamenti e ampliamenti.