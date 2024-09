A Villa Paradiso la futura sede principale del Centro per l’impiego

Villa Paradiso, storico palazzo settecentesco della periferia sud di Brescia (via della Ziziola), è stata scelta per diventare la nuova sede del principale Centro per l’impiego della città. Lo fanno sapere Regione Lombardia e Provincia di Brescia.

Al momento si sta lavorando al progetto di fattibilità tecnico-economica. L’edificio verrà ristrutturato completamente nell’ambito di un importante intervento previsto dal piano di potenziamento dei Centri per l’impiego di Brescia, che costerà complessivamente 6,5 milioni di euro, di cui 5,5 finanziati con risorse del Pnrr e un milione cofinanziato dalla Provincia di Brescia.

Cosa prevede il progetto

Gli spazi a disposizione avranno una superficie totale di circa 3.300 metri quadri. Gli spazi saranno distribuiti su tre piani, cui si aggiungono 126 mq per l’archivio e altri 3.120 mq di pertinenza. Saranno, a regime, 93 le postazioni di lavoro attraverso le quali saranno erogati i servizi agli utenti che, in caso di necessità, avranno a disposizione anche un mediatore culturale e uno psicologo, per rendere più efficace il percorso di accompagnamento nella ricerca di un’occupazione.

Leggi anche Se il posto fisso non è per sempre: i bresciani cambiano lavoro più spesso

«L’intervento di Villa Paradiso – ha sottolineato l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – si configura come il più grande progetto di potenziamento dei Centri per l’Impiego a livello regionale». Che ha aggiunto: «Attraverso questo piano abbiamo potenziato l’organico dei Centri per l'Impiego con l'inserimento di 80 nuovi collaboratori».

L’iter

La proposta di intervento relativa a Villa Paradiso ha avuto il via libera dal nucleo di Valutazione di Regione Lombardia il 19 febbraio 2024 che ha ammesso al finanziamento le opere inserite nel Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego.

Attualmente, in base a quanto previsto dal cronoprogramma delle procedure, si è conclusa la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Il piano di potenziamento dei centri per l’impiego prevede, per la provincia di Brescia, lo stanziamento di 12.100.000 di euro e i seguenti adeguamenti infrastrutturali:

CPI Darfo Boario Terme 1.800.000

CPI Desenzano Del Garda 500.000

CPI Iseo 201.000

CPI Edolo 275.000

CPI Palazzolo Sull’oglio 300.000

CPI Leno 400.000

CPI Sarezzo 374.000

CPI Salò 2.000.000

Così come per Villa Paradiso, la rete dei servizi pubblici per l’impiego di Regione Lombardia, con i suoi 64 Centri sul territorio, si rivolge alle persone in cerca di occupazione, occupati, imprese e altri datori di lavoro.

I servizi offerti puntano a facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra questi ci sono attività di accoglienza e orientamento; erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo; attivazione di percorsi formativi; intermediazione fra domanda e offerta; informazioni sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo; funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale.

I cantieri negli altri centri per l’impiego

In provincia di Brescia la rete dei Centri per l’impiego è costituita da 8 sedi e 4 distaccamenti, per un totale di 183 operatori. Sono stati portati a termine i lavori nei Centri per l’Impiego di Iseo e del primo stralcio di Sarezzo, nel mese di ottobre si apriranno i cantieri per l’adeguamento del centro di Palazzolo sull’Oglio, mentre a novembre si proseguirà con il secondo stralcio dell’intervento previsto a Sarezzo.

A dicembre si darà il via all’ampliamento del Centro per l’Impiego di Breno – sede di Edolo – e nei mesi successivi si proseguirà con l’ammodernamento degli spazi di Leno, la realizzazione della nuova sede a Cunettone di Salò e di quella della sede distaccata di Breno a Darfo Boario Terme. Ultimo cantiere a partire, a giugno 2025, sarà quello per l’ammodernamento del Centro per l’Impiego di Desenzano.