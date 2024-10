Centro Gocce nel caos: il Comune di Castegnato vorrebbe smarcarsi

Federico Bernardelli Curuz-Gabriele Minelli

L’Amministrazione guidata da Turelli intende cedere la propria quota a Gussago o ai privati. A rischio il programma di rilancio

3 ' di lettura

La sorte dell'impianto sta tenendo banco a Gussago e a Castegnato - © www.giornaledibrescia.it

Non c’è pace per il Centro sportivo e piscine le Gocce: il Comune di Castegnato - comproprietario (per un terzo) della struttura - potrebbe fare un passo indietro e abbandonare la convenzione. Dopo il fallimento del gestore e una situazione debitoria gravosa per i due enti locali, Gussago e Castegnato, e nonostante da quasi un anno la nuova società Aquamore stia lavorando al rilancio della struttura - alla società è stata affidata la concessione temporanea - ora si aggiunge una nuova problematic