Al centro culturale San Clemente di Brescia, ecco 175 corsi

Prepararsi alle sfide che i tempi impongono, accrescere le proprie conoscenze o semplicemente ricercare momenti piacevoli e sentirsi appagati. Sono questi i motivi ispiratori delle novità proposte del Centro culturale San Clemente per il nuovo catalogo dedicato alla stagione invernale e primaverile, seguendo il claim «Buoni propositi 2026».

Il catalogo propone 175 corsi, suddivisi in otto aree tematiche: lingue; informatica e nuovi media; cultura; arte, musica e creatività; stile e bellezza; cucina, pasticceria e beverage; fitness e benessere; lavoro, comunicazione e soft skills. Oltre il 35% dei corsi è costituito da nuove proposte, a conferma di un’offerta in costante aggiornamento seguendo i cambiamenti della società.

Le serate evento

Due serate evento aprono le nuove pagine a tutti gli interessati pronti a partecipare liberamente per scegliere quale nuova esperienza intraprendere, forti inoltre del 10% di sconto per l’iscrizione contestuale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 gennaio, dalle 18, nella sede del San Clemente in via Cremona, 99.

La serata sarà dedicata a tutte le aree formative, ad eccezione di cucina, pasticceria e beverage. I partecipanti potranno muoversi liberamente nella struttura, visitare gli ambienti, incontrare docenti e staff, seguire lezioni introduttive e informarsi su tutti i corsi.

Il secondo appuntamento dedicato appunto all’area cucina, pasticceria e beverage si terrà martedì 20 gennaio, alle 18.30, al Cfp Canossa, in via Sant’Antonio 53, dove si potranno visitare i laboratori e incontrare gli chef. Appuntamento la stessa sera anche in via Marsala 40/A, all’Enoteca Selvatica, dove l’esperto accompagnerà la visita con un assaggio per il corso dedicato al mondo del vino.

Luogo aperto e dinamico

«Le serate del San Clemente confermano la vocazione del centro come luogo aperto e dinamico – ha esordito l’amministratore delegato del Gruppo Foppa, Giovanni Lodrini –, luogo in cui crescere, formarsi, coltivare le proprie passioni e prendersi cura di sé, attraverso una proposta capace di dialogare con pubblici diversi».

È stata Benedetta Albini, direttore delle Risorse umane del Gruppo Foppa, mettere in evidenza le novità che prenderanno avvio, come l’intero catalogo, il 9 febbraio. Tra queste ultime lo studio della calligrafia giapponese o le stampe botaniche sul tessuto, o ancora la saldatura di pezzi in gesso con l’oro per nuovi capolavori e il nuovo corso di astronomia. Tutti i dettagli sul pacchetto di proposte sono disponibili sul sito centrosanclemente.it, insieme ai programmi e alla possibilità di iscrizione.