Centro commerciale a Clusane: Legambiente non ci sta

I lavori a Clusane d’Iseo per la riqualificazione e l’ampliamento dell’edificio che ospitava la concessionaria di automobili - dove è prevista la realizzazione di un piccolo centro commerciale - in futuro potrebbero porre fine alla quiete serale e notturna dei campeggi vicini.

A lanciare l’allarme è il gruppo di Legambiente del Basso Sebino, che nei giorni scorsi ha manifestato davanti al cantiere con striscioni e bandiere per attirare. Secondo gli ambientalisti - come scritto in un comunicato dal presidente Dario Balotta - il centro commerciale in costruzione sarebbe destinato «a ospitare anche il punto vendita di una nota multinazionale del fast food, creando movimento di auto e moto fino a tarda ora».

Il cantiere per il nuovo insediamento sorge su un’area di 13mila metri quadrati vicina al lago. Su una parte, 8mila metri quadrati, è previsto l’insediamento di un parcheggio da destinare (probabilmente in parte) alle attività. Accanto all’edificio ne verrà costruito un secondo, da collocare nell’area ricavata abbattendo un tratto di bosco.