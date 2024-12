Centrale del Latte, sulle bottiglie le etichette per salvare i denti

Sulle bottiglie della Centrale del Latte di Brescia ci sono delle nuove etichette per sensibilizzare sui traumi dentali in età pediatrica. La scelta della Società Italiana di Traumatologia Dentale, dell’Accademia Italiana di Endodonzia e della società Italiana di Odontoiatria Infantile di metterle sulle confezioni di latte microfiltrato non è un caso: in primo luogo perché moltissimi bresciani (e non solo) comprano il latte della partecipata del Comune, ma anche perché è il liquido migliore nel quale conservare un dente rotto.

I traumi

«La cosa più importante è la tempestività dell’intervento perché migliora il risultato finale – ha spiegato il dottor Sandro Marcoli, socio fondatore e past-president della Sitd –. I dati dicono che il 30% della popolazione mondiale ha avuto almeno un trauma dentale nella sua vita. Con queste vignette sulle bottiglie spieghiamo cosa fare, mentre il qrcode consente informazioni più approfondite».

Un momento della conferenza stampa © www.giornaledibrescia.it

I dati bresciani dicono anche che dal 2011 al 2023 sono stati 5.587 i casi di denti traumatizzati gestiti dal centro di traumatologia del civile. Di questi il 61% sono denti permanenti, il 39% denti da latte. Per i permanenti sono 2.181 le fratture coronali e 307 quelle radicolari.

«Quando un bimbo si rompe un dente è un grande spavento per lui, per i genitori, per le maestre per l’allenatore – ha spiegato la professoressa Alessandra Majorana, responsabile del Centro traumi dento alveolari dell’Univeristà e del Civile di Brescia –. Quindi è da gestire il disagio iniziale. Poi bisogna mantenere il dente in un liquido che non lo degradi: il latte è perfetto».