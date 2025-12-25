Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Il raduno di ciclisti in Maddalena per gli auguri di Natale

Paolo Venturini
Ritrovo e partenza alle 8.30, foto di rito al piazzale verso le ore 10 e poi brindisi con una fetta di pandoro e panettone
I ciclisti in Maddalena - © www.giornaledibrescia.it
I ciclisti in Maddalena - © www.giornaledibrescia.it
AA

«Spirito belga» questo ha accompagnato il centinaio di ciclisti che, nonostante le previsioni meteo non delle migliori, non hanno rinunciato alla salita del Monte Maddalena (il monte di casa per i bresciani ), per farsi gli auguri di buon Natale.

Ritrovo e partenza alle 8.30, foto di rito al piazzale verso le ore 10, brindisi con una fetta di pandoro e panettone. Poi saluti, abbracci e giù per raggiungere le proprie famiglie e sedersi a tavola a festeggiare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ciclistiMaddalenaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario