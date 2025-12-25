Il raduno di ciclisti in Maddalena per gli auguri di Natale

«Spirito belga» questo ha accompagnato il centinaio di ciclisti che, nonostante le previsioni meteo non delle migliori, non hanno rinunciato alla salita del Monte Maddalena (il monte di casa per i bresciani ), per farsi gli auguri di buon Natale.

Ritrovo e partenza alle 8.30, foto di rito al piazzale verso le ore 10, brindisi con una fetta di pandoro e panettone. Poi saluti, abbracci e giù per raggiungere le proprie famiglie e sedersi a tavola a festeggiare.