Il raduno di ciclisti in Maddalena per gli auguri di Natale
Ritrovo e partenza alle 8.30, foto di rito al piazzale verso le ore 10 e poi brindisi con una fetta di pandoro e panettone
I ciclisti in Maddalena - © www.giornaledibrescia.it
«Spirito belga» questo ha accompagnato il centinaio di ciclisti che, nonostante le previsioni meteo non delle migliori, non hanno rinunciato alla salita del Monte Maddalena (il monte di casa per i bresciani ), per farsi gli auguri di buon Natale.
Ritrovo e partenza alle 8.30, foto di rito al piazzale verso le ore 10, brindisi con una fetta di pandoro e panettone. Poi saluti, abbracci e giù per raggiungere le proprie famiglie e sedersi a tavola a festeggiare.
