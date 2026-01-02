La Stella si lega a Betlemme: gemellaggio di fede per le future mamme

Il santuario della Madonna della Stella rafforza il proprio legame con la Terra Santa attraverso un gemellaggio spirituale dal vibrante valore simbolico e pastorale con il santuario della Grotta del Latte di Betlemme, luogo da secoli legato alla preghiera per la maternità e per tutti i figli in grembo alle proprie madri. All’interno dell’edificio sacro cellatichese, amatissimo da Paolo VI, è allestito oggi uno spazio dedicato alla preghiera, proprio per queste intenzioni, per accogliere il raccoglimento delle future madri.

«Per noi è un segno molto importante, capace di rinnovare le radici della nostra fede e di ravvivare il legame con la Terra Santa», spiega il rettore del santuario della Stella, don Giorgio Comini, che sottolinea il valore spirituale dell’iniziativa.

Il gemellaggio comporta per il santuario della Madonna della Stella tre impegni precisi. Il primo riguarda la preghiera: è prevista una preghiera quotidiana per la Terra Santa e un’adorazione eucaristica settimanale. Il secondo è il sostegno economico, «come segno fattivo di solidarietà», che verrà garantito con un contributo annuale. Il terzo impegno è quello di favorire o organizzare direttamente pellegrinaggi e l’afflusso di fedeli in Terra Santa.

Da Betlemme il santuario della Stella ha ricevuto anche una preziosa reliquia della Grotta del Latte e una pergamena firmata dal Patriarca di Gerusalemme e dal Custode di Terra Santa, segni concreti di un legame che vuole essere non solo simbolico, ma vivo e duraturo.

La Grotta del Latte è un santuario legato al primo accudimento di Maria a Gesù, nel periodo in cui la Sacra Famiglia visse a Betlemme prima della fuga in Egitto. La tradizione racconta che, mentre Maria stava allattando il Bambino, Giuseppe, avvertito in sogno dall’angelo, fece fretta per fuggire e, in quel momento, una goccia del latte della Vergine cadde a terra, rendendo la grotta completamente bianca, come appare ancora oggi.

Sin dai primi secoli questo luogo è meta di pellegrinaggi, soprattutto per pregare e chiedere il dono della gravidanza e una nascita felice. Anche per questo, per il santuario della Madonna della Stella il gemellaggio diventa occasione per rinnovare la preghiera «per aiutare nella speranza di avere una gravidanza e per tutti i figli in grembo alle proprie madri».