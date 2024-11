Cellatica piange Giordano Loda, storico tabaccaio del paese

Un malore improvviso, un infarto mentre era al lavoro nella sua amata tabaccheria. Così Cellatica ha perso Giordano Loda, 67 anni, storico tabaccaio e figura molto conosciuta e apprezzata in paese. Nato a Cellatica il 27 dicembre 1956, Giordano Loda era cresciuto tra le mura della tabaccheria, avviata dal padre e diventata punto di ritrovo per i cellatichesi. Gestita con passione, era per lui un luogo familiare dove accogliere clienti e amici, ascoltare storie e condividere momenti di vita.

«È morto Giordano Loda, storico tabaccaio di Cellatica», ha detto affranto don Claudio Paganini, parroco del paese: «La sua famiglia rappresenta una tradizione radicata in paese. Appena tre giorni fa, Giordano aveva salutato per l’ultima volta lo zio, e si era colta tutta la sua sofferenza in quel momento».

La comunità di Cellatica è rimasta scossa e incredula di fronte alla notizia.

«Ci mancherai, Giordano. Con te se ne va un pezzo di storia di questo paese», commentano i concittadini. Giordano lascia due figlie, Martina, di 25 anni, e Chiara, di 19, che saranno accompagnate dall’intera comunità nel dolore di questi giorni. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di San Giorgio. La sepoltura avverrà nel cimitero di Cellatica.