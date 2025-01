Cellatica, assalto con esplosivo al bancomat di via Caporalino

Assalto nella notte al bancomat della filiale Bcc del Garda di via Caporalino a Cellatica. Un forte botto ha scosso la quiete notturna alle 4 del mattino. I malviventi hanno piazzato una carica di esplosivo per forzare lo sportello automatico, provocando una violenta esplosione. Tuttavia, il tentativo di furto è fallito: i ladri non sono riusciti a raggiungere la cassa contenente il denaro.

La filiale della banca in via Caporalino © www.giornaledibrescia.it

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della banca, i cui filmati sono ora al vaglio dei carabinieri di Gussago, intervenuti per i rilievi e per avviare le indagini.

L’esplosione ha destato forte spavento tra i residenti, svegliati dal boato. «Un rumore assordante, pensavamo fosse scoppiato qualcosa di grosso», ha dichiarato un abitante della zona.

La filiale resta operativa nonostante i danni subiti, mentre il bancomat sarà fuori servizio per alcuni giorni. Le indagini continuano per identificare i responsabili e chiarire ogni dettaglio del tentativo di furto.