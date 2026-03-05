Cede un palo lungo la strada tra Idro e Capovalle, traffico deviato

Nella notte si è verificato il cedimento di un palo di legno lungo la SP50, nei pressi del cimitero di Idro. Al momento non è ancora chiaro se i cavi coinvolti siano elettrici oppure telefonici, ma la loro presenza a ridosso dell’asfalto ha reso necessario un intervento immediato di sicurezza.

Il traffico tra Idro e Capovalle è stato deviato sulla stretta strada che scende verso Crone, non percorribile dai mezzi pesanti, che devono quindi attendere la riapertura o soluzioni alternative.

Sul posto sono intervenuti gli addetti alla manutenzione strade della Provincia, mentre si attende l’arrivo di una squadra specializzata per il ripristino completo dell’infrastruttura e la messa in sicurezza dell’area.