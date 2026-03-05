Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Cede un palo lungo la strada tra Idro e Capovalle, traffico deviato

Ubaldo Vallini
Sul posto sono intervenuti gli addetti alla manutenzione strade della Provincia, mentre si attende l’arrivo di una squadra specializzata per il ripristino completo dell’infrastruttura
Il palo caduto lungo la Sp50 © www.giornaledibrescia.it
Il palo caduto lungo la Sp50 © www.giornaledibrescia.it
AA

Nella notte si è verificato il cedimento di un palo di legno lungo la SP50, nei pressi del cimitero di Idro. Al momento non è ancora chiaro se i cavi coinvolti siano elettrici oppure telefonici, ma la loro presenza a ridosso dell’asfalto ha reso necessario un intervento immediato di sicurezza.

Il traffico tra Idro e Capovalle è stato deviato sulla stretta strada che scende verso Crone, non percorribile dai mezzi pesanti, che devono quindi attendere la riapertura o soluzioni alternative.

Sul posto sono intervenuti gli addetti alla manutenzione strade della Provincia, mentre si attende l’arrivo di una squadra specializzata per il ripristino completo dell’infrastruttura e la messa in sicurezza dell’area.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
trafficoIdroCapovalle
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario