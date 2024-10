C’è stato un furto lampo in una lavanderia di Azzano Mella

Furto lampo in una lavanderia ad Azzano Mella: i ladri entrano nel negozio e svaligiano la macchinetta automatica.

La dinamica

Il colpo, ripreso per intero dalle telecamere del sistema di video sorveglianza e postato anche sui social come monito a fare attenzione, è andato in scena poco dopo la mezzanotte di martedì 29 ottobre. Dai filmati si nota che i due ladri, arrivati su una moto di grossa cilindrata, dopo aver parcheggiato la moto vicino al negozio, sono entrati nella lavanderia self service in via Niga e si sono diretti verso la cassa automatica.

In meno di dieci minuti, utilizzando anche un piede di porco, sono riusciti a sventrare sia una cassaforte sia la macchinetta automatica e così si sono portati via tutti i soldi che erano all’interno. I malviventi, che indossavano solamente il casco, poco dopo essere entrati sono usciti e sono fuggiti sempre a bordo della stessa moto con la quale sono arrivati.

Stando ai video di sorveglianza comunque i malviventi erano in tre: oltre ai due in moto che hanno agito entrando nel negozio, fuori c’era anche una terza persona che fungeva da palo e che per tutto il tempo è rimasta in auto.

Un colpo studiato

«Già due settimane fa – racconta la barista nel locale limitrofo alla lavanderia – abbiamo notato delle persone in atteggiamenti sospetti che sembravano intente in un sopralluogo. Probabilmente la banda sapeva bene che la porta della lavanderia chiude alle 23 ed è entrata cinque minuti prima. Non si può più stare tranquilli. La scorsa settimana c’è stato un tentato furto anche nel mio bar. Il colpo è sfumato anche grazie alla guardia giurata: sempre dai video si vede l’auto della vigilanza che arriva e accende i fari e i ladri che si spaventano e fuggono. Martedì invece il colpo è, purtroppo, andato a segno».

Oltre ai soldi i ladri hanno arrecato alla struttura moltissimi danni perché oltre ad aver sfondato una delle macchinette erogatrici utilizzando un piede di porco – che hanno abbandonato nel negozio – hanno anche sfondato il cartongesso.