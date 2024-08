C’è stato un crollo in una palazzina in centro storico

Un crollo si è verificato nel pomeriggio di oggi in un edificio accanto ad una palazzina in ristrutturazione in Tresanda San Nicola, in centro storico a Brescia. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un boato e aver poi visto del fumo uscire dalle finestre. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, vigili del fuoco e soccorso sanitario.

Il solaio crollato all'interno della palazzina a Brescia - Foto Vigili del fuoco

Al momento non risultano persone coinvolte, si lavora per capire con certezza le cause del crollo e se ci siano pericoli.

Il crollo

L'ingresso nella palazzina dei vigili del fuoco

Secondo quando verificato nella prima ispezione dei Vigili del fuoco il solaio del secondo piano avrebbe ceduto all’improvviso colpendo il pavimento del piano sottostante e sfondandolo. Lo stabile era vuoto e non si stava lavorando in quel momento nell’edificio accanto, ma per escludere il coinvolgimento di persone sono state comunque coinvolte le unità cinofile da ricerca.

Le verifiche

Esplosione in una palazzina in Tresanda San Nicola in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Le operazioni di verifica dell’eventuale, comunque altamente improbabile, presenza di persone nello stabile si annunciano lunghe. Per prima cosa i cani da ricerca ispezioneranno l’interno, poi i Vigili del fuoco puntelleranno il solaio del piano terra, rimasto in piedi ma sul quale pesano le macerie dei due piani superiori, e poi, una volta messo in sicurezza, gli specialisti Usar (Urban search and rescue) entreranno nella palazzina e rimuoveranno i calcinacci per avere la certezza che non ci siano persone coinvolte.