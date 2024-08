C’è chi non rispetta le regole all’area camper di Gussago

Necessaria, apprezzata, ma ora anche non rispettata. Inaugurata nel dicembre del 2023 all’interno della suggestiva cornice naturalistica del Parco Muccioli della frazione di Sale, la nuova area camper, la prima della Franciacorta, sta riscuotendo grande successo tra gli appassionati camperisti e viaggiatori. Tuttavia, nei giorni scorsi si sono verificati alcuni episodi sgradevoli che stanno mettendo a dura prova la pazienza dell’Amministrazione comunale e dei cittadini.

Botta e risposta

Sono stati segnalati comportamenti che violano il regolamento dell’area, come l’accensione di fuochi, assolutamente vietata, e l’abbandono di mezzi all’interno della zona di sosta per un periodo superiore ai due giorni consentiti per legge.

Roberto Gatta Zini, consigliere di opposizione della lista «Stefano Quarena sindaco», ha portato la questione in Consiglio comunale, denunciando un caso specifico: «Abbiamo segnalato un episodio di abuso dell’utilizzo dell’area sosta camper: i proprietari di un camper, infrangendo il regolamento, sono usciti dall’area e, superata la sbarra, sono rientrati aggirando così le norme. Chiediamo regole più stringenti e controlli maggiori, nel rispetto della comunità e delle istituzioni».

Il sindaco Giovanni Coccoli ha risposto: «Purtroppo stiamo assistendo a episodi di abuso. I carabinieri sono intervenuti per imporre lo spegnimento di un falò acceso all’interno dell’area, ricordando agli avventori che il campeggio è vietato. Nonostante l’esistenza di un regolamento, applicarlo fino in fondo non è semplice. I camperisti, dopo le 48 ore di sosta consentite, escono solo per poi rientrare, eludendo così le regole. Dovremo sicuramente valutare una modifica al regolamento per contrastare questi comportamenti. Va comunque detto che dall’inaugurazione del 16 dicembre, l’area ha visto una media di quattro camper al giorno, segno del successo della struttura, ma dobbiamo mantenere questo successo nel rispetto delle norme e della comunità».

Promozione turistica

L’area di sosta è stata realizzata con l’obiettivo di promuovere il territorio: dispone di otto piazzole dotate di colonnine per l’erogazione di energia elettrica, illuminazione pubblica, impianti per lo scarico delle acque grigie e nere e punti di erogazione di acqua potabile. La sosta, come si diceva sopra, è permessa solo nelle apposite piazzole e per un massimo di due notti consecutive, mentre è tassativamente vietato qualsiasi altro utilizzo dell’area, in particolare lo svolgimento di attività di campeggio. Per garantire il rispetto delle regole, ogni infrazione comporta una sanzione che va da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro. Il sindaco Coccoli ha inoltre annunciato che il Comune si sta già adoperando per rafforzare i sistemi di controllo: «Uno dei prossimi obiettivi è l’installazione di una o due telecamere, che fungano da deterrente per questi comportamenti scorretti. Conosciamo il problema e ci impegniamo a risolvere la questione nel migliore dei modi».