Cazzago, fuga di gas in cucina: 80enne ferita dallo scoppio

Tanto spavento a Cazzago San Martino per una signora di 80 anni che è rimasta ferita a causa di un’esplosione causata da una fuga di gas, a causa del malfunzionamento di un fornello il fuoco si è spento e il metano ha saturato l’ambiente. Quando la donna ha riacceso il fuoco è avvenuta la deflagrazione, che ha divelto i serramenti. Sul posto i Vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia.

I soccorsi

La donna, medicata dagli uomini del 118, è stata trasportata al pronto soccorso del Civile in elisoccorso. Alla vicenda si è interessato anche il sindaco di Cazzago, Fabrizio Scuri per verificare le necessità e lo stato di salute della persona ferita. Fortunatamente le condizioni dell’ottantenne sono meno gravi di quello che inizialmente era sembrato. Il trasporto al Civile avviene in codice giallo.