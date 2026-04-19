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﻿Cronaca

Cazzago, fuga di gas in cucina: 80enne ferita dallo scoppio

Roberto Manieri
Tanto spavento per una 80enne che stava cucinando. Fortunatamente le sue condizioni sono meno gravi di quel che inizialmente era sembrato
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Esplosione a Cazzago, ferita un'ottantenne
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Tanto spavento a Cazzago San Martino per una signora di 80 anni che è rimasta ferita a causa di un’esplosione causata da una fuga di gas, a causa del malfunzionamento di un fornello il fuoco si è spento e il metano ha saturato l’ambiente. Quando la donna ha riacceso il fuoco è avvenuta la deflagrazione, che ha divelto i serramenti. Sul posto i Vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia.

I soccorsi

La donna, medicata dagli uomini del 118, è stata trasportata al pronto soccorso del Civile in elisoccorso. Alla vicenda si è interessato anche il sindaco di Cazzago, Fabrizio Scuri per verificare le necessità e lo stato di salute della persona ferita. Fortunatamente le condizioni dell’ottantenne sono meno gravi di quello che inizialmente era sembrato. Il trasporto al Civile avviene in codice giallo. 

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Argomenti
incidente domesticoCazzago San Martino
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