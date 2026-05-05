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Cazzago, la scultura di Martinelli torna al centro della rotatoria

Fu abbattuta da un camion lo scorso 10 novembre: l’intervento, costato circa 50mila euro, è stato completamente coperto dall’assicurazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'opera di Martinelli è tornata al suo posto dopo l'incidente del 10 novembre
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Cazzago, riecco l'opera di Martinelli

Un camion l’aveva abbattuta il 10 novembre colpendola in pieno al centro della rotatoria di Cazzago San Martino dove era stata collocata dall’amministrazione.

Ora l’opera di Martinelli è ritornata al suo posto dopo un’opera di restauro. Una restituzione importante per il territorio di una scultura imponente che ha da tempo caratterizzato parte del territorio della Franciacorta.

I costi

L’intervento è stato coperto dall’assicurazione del camion che ne ha provocato l’abbattimento nello schianto, mentre alcune imprese locali hanno sponsorizzato il ripristino delle aiuole.

«Un intervento il cui costo è stato stimato in 50mila euro circa, ma del tutto a costo zero per il Comune. Per questo abbiamo preferito attendere per il ripristino la chiusura di tutti gli aspetti di risarcimento, così da non avere oneri o costi a carico del Comune» ha spiegato il sindaco Fabrizio Scuri.

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