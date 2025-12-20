Dalle cave al presepe: Nuvolera si racconta a «In Piazza con Noi»

Per la prima volta la trasmissione storica di Teletutto «In Piazza con Noi», condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, fa tappa domani a Nuvolera, mostrando in diretta (sul canale 16) dalle 11 alle 12.30 il cuore grande del paese. Un appuntamento voluto dal sindaco Andrea Agnelli per offrire la possibilità a tutte le realtà locali di presentare ai telespettatori le proprie attività e iniziative. Messaggio Sarà compito dei conduttori focalizzare l’attenzione sulle peculiarità del territorio. L’assessore alla Cultura Cristiana Manessi è entusiasta: «Vivremo un momento di incontro e convivialità raccontando la nostra comunità - ha detto l’assessore -. In piazza saranno presenti le autorità locali, le associazioni, le contrade con i loro gagliardetti, la banda musicale e i rappresentanti della realtà sociale. Sarà l’occasione per riscoprire la storia del paese, valorizzare le specialità culinarie e far conoscere i progetti in corso e le iniziative future che guardano allo sviluppo del territorio». Dopo il saluto del sindaco si entrerà nel vivo con immagini del presepio vivente, realtà che ha reso nota Nuvolera a livello nazionale, e un’intervista al presidente Tarcisio Sgotti.

Ospiti

Seguiranno interventi e immagini sul mondo Avis e sulle cave di marmo (si parlerà della cava dei fratelli Marangoni e del laboratorio di marmo Busi). Ci sarà spazio anche per la Protezione civile. Non potrà mancare un approfondimento sulla storica banda musicale a cura del presidente Enrico Caravaggi. Verrà citata anche l’Accademia musicale Rondò, dalla quale sono usciti veri talenti che stanno riscuotendo encomi a livello internazionale. Ci sarà un’intervista a Vera Bugatti, autrice del murales visibile sulla provinciale. Infine il ghiotto tavolo (vista l’ora) allestito dallo chef Marco della trattoria Conca dei Marmi di Fernanda Marangoni e figli che presenterà i suoi tipici piatti: minestrina sporca, pasticcio, spiedo bresciano con polenta e arrotolato di vitello.

Leggi anche Un murale da mille mq sulla facciata della Euro Mas

La banda musicale Sgotti diretta del maestro Giulio Piccinelli chiuderà la trasmissione con una brillante sigla. Una appuntamento da vivere dal vivo o in diretta televisiva e da rivedere in replica sempre su Teletutto alle 20.30.