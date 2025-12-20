Dalle cave al presepe: Nuvolera si racconta a «In Piazza con Noi»
Per la prima volta la trasmissione storica di Teletutto «In Piazza con Noi», condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, fa tappa domani a Nuvolera, mostrando in diretta (sul canale 16) dalle 11 alle 12.30 il cuore grande del paese. Un appuntamento voluto dal sindaco Andrea Agnelli per offrire la possibilità a tutte le realtà locali di presentare ai telespettatori le proprie attività e iniziative. Messaggio Sarà compito dei conduttori focalizzare l’attenzione sulle peculiarità del territorio. L’assessore alla Cultura Cristiana Manessi è entusiasta: «Vivremo un momento di incontro e convivialità raccontando la nostra comunità - ha detto l’assessore -. In piazza saranno presenti le autorità locali, le associazioni, le contrade con i loro gagliardetti, la banda musicale e i rappresentanti della realtà sociale. Sarà l’occasione per riscoprire la storia del paese, valorizzare le specialità culinarie e far conoscere i progetti in corso e le iniziative future che guardano allo sviluppo del territorio». Dopo il saluto del sindaco si entrerà nel vivo con immagini del presepio vivente, realtà che ha reso nota Nuvolera a livello nazionale, e un’intervista al presidente Tarcisio Sgotti.
Ospiti
Seguiranno interventi e immagini sul mondo Avis e sulle cave di marmo (si parlerà della cava dei fratelli Marangoni e del laboratorio di marmo Busi). Ci sarà spazio anche per la Protezione civile. Non potrà mancare un approfondimento sulla storica banda musicale a cura del presidente Enrico Caravaggi. Verrà citata anche l’Accademia musicale Rondò, dalla quale sono usciti veri talenti che stanno riscuotendo encomi a livello internazionale. Ci sarà un’intervista a Vera Bugatti, autrice del murales visibile sulla provinciale. Infine il ghiotto tavolo (vista l’ora) allestito dallo chef Marco della trattoria Conca dei Marmi di Fernanda Marangoni e figli che presenterà i suoi tipici piatti: minestrina sporca, pasticcio, spiedo bresciano con polenta e arrotolato di vitello.
La banda musicale Sgotti diretta del maestro Giulio Piccinelli chiuderà la trasmissione con una brillante sigla. Una appuntamento da vivere dal vivo o in diretta televisiva e da rivedere in replica sempre su Teletutto alle 20.30.
