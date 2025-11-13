Catturava uccelli con rete di 100 metri: denunciato 78enne bresciano

Catturava uccelli con una rete lunga oltre cento metri in un bosco di Vallio Terme un 78enne bresciano sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri Forestali di Gavardo. L’uomo, nonostante i problemi di deambulazione, aveva allestito un vero e proprio impianto di uccellagione, con corde e funi per raggiungere i punti più impervi del terreno.

Nel corso dell'intervento, i militari hanno liberato tre pettirossi ancora vivi e sequestrato dieci richiami vivi – tra cui passere scopaiole, merli e frosoni – oltre a una gabbia-trappola con le carcasse di un picchio rosso e di un merlo usati come esche. Nella sua abitazione sono poi state trovate 46 trappole. Tutto il materiale illecito è stato posto sotto sequestro e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria.