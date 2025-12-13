Castenedolo, svanisce il pacco di Santa Lucia destinato all’asilo

Sarà colpa di una svista del corriere o di un vicino distratto, che ha ritirato il pacco senza ravvedersi dell’errore? Impossibile dirlo, al momento. Certo è che al rientro all’asilo, lunedì mattina, i bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia con nido associato «San Giovanni Bosco» di Capodimonte potrebbero avere una brutta sorpresa per Santa Lucia. Non il carbone, sia chiaro. Ma alcuni regali che rischiano di non esserci affatto, a meno di un miracolo di Natale dell’ultimo minuto.

Ciò che è successo è presto detto e lo raccontano le maestre. «Avevamo ordinato su Amazon dei mortai di legno per i bimbi all’inizio di novembre. La consegna era prevista entro il 4 di dicembre, quindi in tempo per la Santa Lucia. Quando il pacco ha ritardato non ci siamo subito preoccupati perché pensavamo a un sovraccarico di lavoro nei giorni dell’Immacolata. Quando però la consegna non è avvenuta abbiamo iniziato a contattare il servizio clienti».

La consegna era destinata all’indirizzo della scuola, che si trova in via Monte Pasubio 16 a Capodimonte di Castenedolo. «Alla fine giovedì mattina, 11 dicembre, veniva segnalato che la consegna era stata effettuata e il ritiro era a firma di una persona con un cognome che non ha nulla a che vedere con la scuola. Abbiamo provato a rintracciare il pacco nei dintorni e alla primaria, abbiamo anche chiesto ai vicini ma nulla». A quel punto sono partiti gli appelli alle famiglie ed è nata sui social una catena spontanea per ritrovare il pacco smarrito. Che ad oggi, però, pare svanito nel nulla.