Caso Singh, chiuse le indagini per maltrattamenti alle figlie

Processo più vicino per l’ex consigliere comunale in Loggia e per la moglie. Un figlio invece accusato di violenza sessuale nei confronti du una sorella

Balwinder Singh quando era consigliere in Loggia - © www.giornaledibrescia.it

Indagini chiuse e processo decisamente più vicino per Balwinder Singh, sua moglie e suo figlio. Il sostituto procuratore Marica Brucci ha chiuso le indagini aperte nell’autunno dello scorso anno a carico dell’ex consigliere comunale eletto in Loggia tra le file di Brescia Civica e si appresta a chiedere il suo rinvio a giudizio e quello dei suoi famigliari. Singh e la moglie Baljeet Kaur sono accusati di maltrattamenti ai danni delle due figlie. Il loro primogenito di violenza sessuale. Le accus