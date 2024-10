La convivenza tra gli abitanti delle Case del sole è complicata

Il complesso residenziale in via Milano è finito al centro delle cronache per la folgorazione di un 40enne che stava cercando di attaccarsi abusivamente al contatore, ma è anche un tema sociale di rilievo

4 ' di lettura

Quello che resta dei contatori esplosi domenica sera - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dopo l’incendio dei contatori e degli impianti elettrici provocato domenica sera da un soggetto già noto alle forze dell’ordine che cercava di collegare l’appartamento che intendeva occupare nei piani alti delle Case del sole alla rete della 380 V che alimenta gli ascensori, oggi il complesso residenziale a margine di via Milano è privo di energia elettrica. I contatori sono esplosi in viso a colui che cercava di rubare la corrente: i fili conduttori che salgono agli appartamenti si sono bruciat