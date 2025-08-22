Giornale di Brescia
Casa in stazione come base di spaccio, sequestrati 3 kg di cocaina

La Polizia locale di Brescia ha arrestato un uomo: nell’appartamento trovati anche 200 grammi di hashish e molti soldi in contanti
Nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto la Squadra operativa del Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Brescia ha portato a termine un’importante operazione di contrasto al traffico di stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria.

Gli agenti hanno individuato un appartamento utilizzato come base di spaccio, monitorando i movimenti di un uomo che vi accedeva regolarmente e che, a bordo della propria auto, si muoveva con estrema circospezione nel tentativo di eludere eventuali pedinamenti.

Il sospetto è stato fermato prima che potesse effettuare cessioni di droga. La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento delle dosi – bustine con chiusura ermetica, bilancini di precisione, taglierini – oltre a una consistente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Il sequestro ha riguardato oltre tre chilogrammi di cocaina e circa 200 grammi di hashish. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Brescia. A conclusione delle operazioni la Guardia di Finanza ha sviluppato accertamenti patrimoniali sul soggetto arrestato.

Argomenti
spacciococainastazione di Brescia
