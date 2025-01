Casa dei padri a Brescia: un rifugio per uomini separati in difficoltà

Nel convento di San Gaetano in via Callegari sono ospitati sette papà: il progetto è nato dopo una tragedia del 2021

2 ' di lettura

L'ingresso del convento di San Gaetano in via Callegari - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tra i nuovi poveri ci sono anche molti padri separati. Che spesso si ritrovano a non potersi permettere un appartamento in cui vivere. Perché fuori dalla casa coniugale rimane l’impegno degli assegni di mantenimento e, per molti, anche della rata del mutuo. Il risultato è che, non poche volte, questi uomini dormono in auto o agli angoli di una strada, avvolti nei cartoni. Nuovi poveri, il costo della vita travolge le famiglie bresciane La «Casa dei padri» Tra chi cerca di aiutarli c’è padre Fior