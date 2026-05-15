In casa con 40 grammi di cocaina: arrestato per spaccio

Poco prima i militari avevano proceduto al controllo dell’auto dell’uomo: all’esito del controllo, a bordo era stata trovata una dose di cocaina. I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione anche alla sua residenza: qui sono state rinvenute e sequestrate 44 dosi termosaldate di cocaina per un totale di 40 grammi, materiale per il confezionamento e 650 euro ritenuti provento dell’attività illecita, una carabina ad aria compressa.