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In casa con 40 grammi di cocaina: arrestato per spaccio

Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato mentre era alla guida della sua auto a Omnticelli Brusati. Successivamente perquisita l’abitazione
La droga e soldi recuperati - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
La droga e soldi recuperati - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it

Ieri pomeriggio a Monticelli Brusati i carabinieri della Stazione di Passirano, nel corso dei controlli del territorio, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino italiano 44enne, pregiudicato.

Poco prima i militari avevano proceduto al controllo dell’auto dell’uomo: all’esito del controllo, a bordo era stata trovata una dose di cocaina. I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione anche alla sua residenza: qui sono state rinvenute e sequestrate 44 dosi termosaldate di cocaina per un totale di 40 grammi, materiale per il confezionamento e 650 euro ritenuti provento dell’attività illecita, una carabina ad aria compressa.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria,  si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per venerdì 15.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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