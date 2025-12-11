Carenze igienico-sanitarie, chiusa una pizzeria in centro a Brescia

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai militari del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità), hanno eseguito nei giorni scorsi un servizio straordinario dedicato alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare. I controlli hanno riguardato in particolare gli esercizi di ristorazione più frequentati nelle zone di via dei Mille e corso Garibaldi, a seguito di segnalazioni arrivate.

Nel corso delle verifiche è stata ispezionata una pizzeria del centro, dove i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti, privi di tracciabilità e delle indicazioni obbligatorie sugli allergeni.

Al termine dell’accertamento sono state contestate sanzioni per un totale di 3.666 euro e disposta la sospensione immediata dell’attività, che potrà riaprire solo dopo il ripristino dei requisiti richiesti dalla normativa.