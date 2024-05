Carambola sulla A4, code in autostrada

Code e rallentamenti a tratti lungo la autostrada A4 questo pomeriggio tra Brescia Centro A21 e Brescia Est. Per cause in corso di accertamento alcuni furgoni si sono urtati e a causa della carambola che è scaturita dall’urto alcuni veicoli sono rimasti intraversati sulle corsie.

Nell’incidente ci sono stati alcuni feriti, che al momento non paiono essere gravi.

A causa degli incidenti e degli impedimenti sulle corsie nel tratto si circola con qualche disagio.