Capovalle, ciclista cade in discesa: portato via in elicottero

Un ciclista di 64 anni è caduto mentre percorreva in discesa i tornanti della Sp 58, la strada fra Idro e Capovalle. L’uomo non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono sembrate in un primo momento molto preoccupanti, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso di Areu. Sul posto anche l’auto medica e l’ambulanza da Vestone.