Capodanno in piazza Loggia: in 5mila per accogliere il 2026

Più di 100 musicisti per il party «Music is power», nato dalla collaborazione tra il Comune di Brescia, Radio Bresciasette e l’Associazione Festa della Musica
  • Il Capodanno in piazza Loggia
    Il Capodanno in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
Una festa per 5.000 persone, dove la musica è padrona di piazza Loggia nella notte di Capodanno. Il party «Music is power» prende forma a partire dalle 21 con una lunga maratona collettiva che riunisce 110 musicisti, protagonisti di un format corale nato dalla collaborazione tra il Comune di Brescia, Radio Bresciasette e l’Associazione Festa della Musica.

Il cuore della serata, condotta da Maddalena Damini, è la condivisione del palco: artisti e band si intrecciano in combinazioni inedite, accantonando il proprio repertorio per reinterpretare grandi hit senza tempo. Voci e strumenti si mescolano, dando vita a un racconto musicale continuo, pensato per coinvolgere il pubblico in piazza. A coordinare lo stage arriva Diego Spagnoli, da oltre quarant’anni stage manager di Vasco Rossi e delle principali star internazionali nei tour italiani.

Sul palco

Tanti i nomi noti del panorama musicale bresciano ad animare la notte, con otto «all star band» ciascuna con un medley di 15 minuti, in staffetta con i dj dell’emittente. Alla mezzanotte spazio per Charlie & The Cats: la reunion riunisce Charlie Cinelli, Alan Farrington e Cesare Valbusa. Il finale è affidato al revival firmato Radio Bresciasette con i dj Fulvio Marini, Ale Cerqui e Dr. Space, affiancati dagli animatori Davide Briosi e Ruggero Tavelli.

Argomenti
Capodanno 2026Radio Bresciasettepiazza Loggia
