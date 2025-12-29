Capodanno sul Garda bresciano: feste in piazza, musica e fuochi

La notte più lunga dell’anno si festeggia anche sul Garda Bresciano, tra luci sul lago, piazze in festa e palchi all’aperto. In diversi Comuni sono in programma eventi che salutano il vecchio anno con musica dal vivo, dj set, spettacoli pirotecnici e, in alcuni casi, anche qualche alternativa più raccolta per chi preferisce un inizio d’anno più tranquillo.

Dalle rive più frequentate ai centri dell’entroterra, le proposte non mancano e ognuna ha un carattere diverso, tra grandi eventi popolari e iniziative più raccolte.

Sirmione

A Sirmione il Capodanno si festeggia in piazza con la collaudata formula che unisce musica, pista di pattinaggio e animazione. Dalle 19, nella zona del mercato, prenderà il via la diretta di Radio Studio Più, con dj, intrattenimento e possibilità di pattinare sotto le stelle fino a tarda sera. Una festa a cielo aperto, che punta sulla leggerezza e sulla voglia di stare insieme.

Salò

Atmosfera diversa ma altrettanto partecipata a Salò, dove la notte del 31 dicembre si è ormai trasformata in un appuntamento fisso per chi ama festeggiare l’arrivo del nuovo anno affacciato sul lago.

La serata prenderà il via alle 20.30, nel giardino Baden Powell sul lungolago, con un dj set dedicato alla disco dance anni ’90 e 2000: un mix di hit generazionali per far ballare giovani, nostalgici e chiunque abbia voglia di muoversi.

Allo scoccare della mezzanotte, il cielo del golfo si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico: fuochi sull’acqua per dare il benvenuto al 2026.

Moniga

Anche a Moniga si brinda in piazza. Appuntamento in piazza San Martino, con il concerto live dei Coast to Coast, in programma dalle 23. La festa è organizzata dal Comune e dalla Pro loco, con il supporto delle associazioni locali.

Per l’occasione, resta attiva anche la pista di pattinaggio, allestita nel centro del paese e aperta fino al 6 gennaio, per chi vuole unire musica e movimento su ghiaccio.

Toscolano

A Toscolano Maderno, la notte di San Silvestro si anima al campo ippico con un evento che mescola live music e dj set. A partire dalle 22.30, sul palco saliranno i Four Fingers, con la partecipazione di Radio 51.

L’area è coperta, l’evento è previsto fino alle 3 del mattino, e l’animazione promette di scaldare anche i più freddolosi.

Lonato

Infine, per chi cerca un inizio d’anno più intimo e musicale, a Lonato non ci sarà una festa in piazza, ma il 1 gennaio, alle 16, la basilica di San Giovanni Battista ospiterà un concerto gospel con il One Soul Project Choir. Un’occasione diversa per salutare il nuovo anno con voce, armonia e raccoglimento.

Capodanno sul lago, insomma, si declina in tanti modi. Tra balli sotto le stelle, brindisi collettivi, pattini sul ghiaccio e cori nella penombra di una chiesa, il primo giorno del 2026 si annuncia variegato come il paesaggio che lo circonda.

Basta scegliere il ritmo giusto: travolgente, disteso o semplicemente fuori dal rumore.