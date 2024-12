Capodanno 2025? In Franciacorta è soprattutto al ristorante

Quest’anno le feste di piazza sono sostituite con i locali e le strade nella notte di San Silvestro si riempiranno solo una manciata di minuti dopo la mezzanotte per assistere agli spettacoli pirotecnici. Anche e soprattutto in Franciacorta, dove molti ristoranti già registrano il tutto esaurito.

Menù tipici o all’avanguardia, proposte nuove o storiche, per l’ultima cena dell’anno ce n’è per tutti i gusti. Ma nell’oasi naturale del Bresciano stanno riscuotendo un certo successo anche i pacchetti capodanno, comprensivi di soggiorno in agriturismo, hotel, visita in cantina, cenone con musica e attività culturali. Un’occasione nuova e originale per dire addio al 2024 e salutare il nuovo anno alla scoperta delle bellezze storiche, culturali e naturali della Franciacorta senza rinunciare al divertimento e al buon cibo.

Una proposta ideale potrebbe infatti cominciare con una visita a una storica cantina, famosa per la sua lunga tradizione. Il tour prevede un’esperienza indimenticabile con la possibilità di degustare diversi calici di Franciacorta accompagnati da specialità gastronomiche locali. Dopo una notte in un agriturismo accogliente, immerso nella natura, il giorno successivo il viaggio prosegue con una visita ad un’altra cantina, che produce vini unici utilizzando metodi particolari.

La visita termina con l’assaggio di altri pregiati vini della zona, accompagnati da piatti salati. La serata di Capodanno potrebbe essere celebrata in un ristorante storico e tradizionale, che propone piatti della cucina locale.

Per chi cerca un’atmosfera più moderna, un altro tour include una boutique winery che si distingue per l’attenzione alle piccole esperienze vinicole, seguita da una pausa in un elegante bed & breakfast, dove si può assaporare anche la cucina locale. Se si preferisce la comodità di un hotel, un altro itinerario offre il soggiorno in una struttura elegante e moderna, con una visita alla cantina per scoprire i segreti della viticoltura biologica, e una cena di pesce di lago accompagnata.

Per i più scatenati, invece, è storicamente Sarnico (sulla punta sud del lago d’Iseo) ad offrire uno degli eventi più apprezzati con il capodanno in piazza a suon di musica e festa. Negli ultimi anni la centrale piazza XX Settembre è infatti diventata il fulcro dei festeggiamenti trasformandosi in una grande pista da ballo con la più bella musica dance. E poi, allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all’insù a godere degli spettacoli pirotecnici che coloreranno i cieli della Franciacorta.

Grazie all’organizzazione e alla tradizione nei diversi comuni della zona, infatti, nei primi minuti del nuovo anno esploderanno fuochi d’artificio da Rovato, Iseo, Paratico e da tanti altri borghi della zona. Insomma, un modo nuovo per trascorrere un Capodanno indimenticabile tra ottimi vini, paesaggi mozzafiato e esperienze uniche. Così la Franciacorta si prepara ad un nuovo anno ricco di soddisfazioni.