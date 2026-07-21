Capo di Ponte, tra le vie del borgo medievale in scena arti e mestieri

Il borgo medievale di Pescarzo di Capo di Ponte tornerà a trasformarsi in una galleria diffusa per la 25ª edizione di ImmaginArti, esposizione di arti e mestieri diventata uno degli appuntamenti estivi più attesi della Valcamonica. La rassegna è in calendario dal 1° al 9 agosto e avrà come tema centrale il filo tessile, simbolo di creatività e legame fra generazioni. A renderlo visibile saranno soprattutto le decorazioni all’uncinetto, preparate per mesi dalle signore di Pescarzo e distribuite in diversi angoli del paese, fino a comporre una grande opera collettiva a cielo aperto.
La manifestazione
Cuore della manifestazione sarà «L’arte tra le vie», un percorso che unirà vicoli, corti, cantine e piazze con una mostra sulla bachicoltura, curata dal Cfp Padre Marcolini, la scultura con motosega di Enrico Pilotti, la tintura naturale della lana, le installazioni di Artigianato camuno, la mostra Effetto Notte di Daniele Fabiani nella chiesa di San Rocco e l’evento collettivo di Yarn Bombing, che coinvolgerà il pubblico nella lavorazione di macramè, maglia e uncinetto. L’apertura è fissata per il 1° agosto, con la cerimonia inaugurale alle 18.30 in piazza San Rocco; la serata proseguirà alle 21 con il concerto meditativo di handpan di Elisa Mirana e, alle 22, con Crochet e il fuoco di Nicola Colleoni, spettacolo di fuoco ideato appositamente sul tema dei fili e uncinetto.
Spettacoli e laboratori
Nei nove giorni di mostra ci saranno spettacoli musicali e teatrali, attività per bambini, la mostra micologica di Micocosmo e lo stand gastronomico degli Amici di Pescarzo, con caicì e casonsèi preparati dalle donne del paese. ImmaginArti sarà anche un’esperienza da vivere in prima persona, grazie a laboratori per tutte le età dedicati a seta, feltro, stampa tradizionale, pelletteria, gioielli ed erbe spontanee.
Sul fronte naturalistico saranno organizzate escursioni micologiche quotidiane, visite alla cava delle Piode e alla tartufaia Manganoni, un itinerario tra Cemmo e Pescarzo e una serata di osservazione delle stelle. Spiega il sindaco Ida Bottanelli: «Quest’anno è un’edizione costruita dalla comunità, nella quale arte, tradizione, natura e accoglienza si intrecciano come fili dello stesso tessuto. Il nostro ImmaginArti non è solo una mostra mercato, ma è un intero borgo che, grazie alla sua comunità, si trasforma in un luogo che propone, per nove giorni, una straordinaria esperienza».