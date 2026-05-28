Capo di Ponte, è morta suor Manuela Viano: aveva 86 anni

Le suore di Santa Dorotea di Cemmo annunciano con dolore la scomparsa di suor Manuela Viano , morta all’età di 86 anni. Figura storica dell’Istituto, suor Manuela è stata per oltre trent’anni economa della congregazione, svolgendo il proprio servizio con competenza, discrezione e un profondo senso di responsabilità.

Nel corso della sua vita religiosa ha rappresentato un punto di riferimento per consorelle, collaboratori e comunità, distinguendosi per dedizione, spirito di servizio e fiducia nella Provvidenza. Nel 2007 aveva promosso con lungimiranza la costituzione del ramo Onlus dell’Istituto delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo, nato per sostenere concretamente i numerosi progetti missionari e i bisogni delle comunità presenti in Africa e America Latina.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una presenza instancabile, capace di accompagnare persone e realtà diverse con attenzione, vicinanza e sensibilità. Il suo impegno quotidiano, vissuto sempre con semplicità e fedeltà alla vocazione religiosa, ha lasciato un segno profondo nella vita dell’Istituto e nelle opere sostenute negli anni.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati sabato 30 maggio alle ore 10 nella cappella del Centro spirituale Mater Divinae Gratiae, in via Sant’Emiliano 30 a Brescia. Al termine della celebrazione seguirà la tumulazione nel cimitero di Cemmo di Capo di Ponte.

A partire dalle 15 di giovedì 28 maggio sarà possibile fare visita a suor Manuela nella sala rossa del Centro Mater Divinae Gratiae. Le Suore di Santa Dorotea invitano la comunità alla preghiera e alla gratitudine per il dono della sua vita, del suo servizio alla Chiesa e della vicinanza che ha saputo offrire ai più poveri e alle missioni.