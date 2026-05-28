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Capo di Ponte, è morta suor Manuela Viano: aveva 86 anni

Figura storica dell’Istituto delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo, è stata per oltre trent’anni economa della congregazione: sabato i funerali
Suor Manuela Viano aveva 86 anni
Suor Manuela Viano aveva 86 anni

Le suore di Santa Dorotea di Cemmo annunciano con dolore la scomparsa di suor Manuela Viano, morta all’età di 86 anni. Figura storica dell’Istituto, suor Manuela è stata per oltre trent’anni economa della congregazione, svolgendo il proprio servizio con competenza, discrezione e un profondo senso di responsabilità.

Punto di riferimento

Nel corso della sua vita religiosa ha rappresentato un punto di riferimento per consorelle, collaboratori e comunità, distinguendosi per dedizione, spirito di servizio e fiducia nella Provvidenza. Nel 2007 aveva promosso con lungimiranza la costituzione del ramo Onlus dell’Istituto delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo, nato per sostenere concretamente i numerosi progetti missionari e i bisogni delle comunità presenti in Africa e America Latina.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una presenza instancabile, capace di accompagnare persone e realtà diverse con attenzione, vicinanza e sensibilità. Il suo impegno quotidiano, vissuto sempre con semplicità e fedeltà alla vocazione religiosa, ha lasciato un segno profondo nella vita dell’Istituto e nelle opere sostenute negli anni.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati sabato 30 maggio alle ore 10 nella cappella del Centro spirituale Mater Divinae Gratiae, in via Sant’Emiliano 30 a Brescia. Al termine della celebrazione seguirà la tumulazione nel cimitero di Cemmo di Capo di Ponte.

A partire dalle 15 di giovedì 28 maggio sarà possibile fare visita a suor Manuela nella sala rossa del Centro Mater Divinae Gratiae. Le Suore di Santa Dorotea invitano la comunità alla preghiera e alla gratitudine per il dono della sua vita, del suo servizio alla Chiesa e della vicinanza che ha saputo offrire ai più poveri e alle missioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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