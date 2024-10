Caos curve Inter e Milan: cosa sta succedendo

Terremoto sul tifo organizzato di Inter e Milan. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, con il coinvolgimento di Polizia di Stato e Guardia di finanza, ha portato all'arresto di 19 soggetti (16 in carcere e tre ai domiciliari) legati al mondo delle curve delle due società milanesi.

L'aggravante

Le accuse a vario titolo di associazione per delinquere, estorsione e altri reati sono appesantite, nel caso dei vertici della curva interista, dall'aggravante del metodo mafioso. Sono finiti in carcere, tra gli altri, Marco Ferdico e Renato Bosetti. Andrea Beretta, già recluso per l'omicidio dello scorso 4 settembre di Antonio Bellocco, altro membro di spicco della tifoseria nerazzurra e fortemente legato ad ambienti 'ndranghetisti, è stato raggiunto dalla nuova ordinanza.

Tra gli ultras milanisti arrestati spicca il capo ultrà Luca Lucci, che nel 2018 si era fatto fotografare in compagnia di Matteo Salvini. Contestato il reato di associazione per delinquere anche ad altri componenti della Sud, tra i quali Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez, che non è coinvolto nell'operazione.

Il caso finale

Le indagini, scrive il gip Domenico Santoro, hanno evidenziato come l'Inter si trovasse «in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo».

Nel 2023 la stessa curva sarebbe riuscita a ottenere 1.500 biglietti per la finale di Champions League a Istanbul «con contatti dispiegati ad ogni livello, da giornalisti ad esponenti della società come Claudio Sala, Zanetti», passando per il tecnico Inzaghi e alcuni ex calciatori, come Marco Materazzi.

Il quadro

Dalle carte emerge come i capi ultrà fossero riusciti a «permeare ogni attività che avesse a che fare con lo stadio di San Siro», trasformato in un «territorio franco», nel quale gli accusati controllavano ogni forma di iniziativa economica: parcheggi (con tanto di estorsioni), catering, ambulanti dei panini e facchinaggio. Nelle intercettazioni si parla di incassi per milioni di euro.

