Cominelli: «Canton Mombello resiste grazie al lavoro del personale»

I temi del sovraffollamento e della carenza di organico sono stati di nuovo al centro della visita al carcere di Canton Mombello da parte della Commissione carceri regionale. Ma nessuna visita a Giacomo Bozzoli, da ieri detenuto al Nerio Fischione.

All’uscita si sono fermati la consigliera Miriam Cominelli, che ha richiesto la visita, la presidente Alessia Villa e il consigliere Diego Invernici.

«Più volte sono stati sollevati i problemi, come il sovraffollamento in una struttura vetusta – ha spiegato Cominelli –, ma è un carcere che resiste grazie al lavoro del personale, che comunque ha un problema serio di organico. Nell’ultimo anno comunque non ci sono stati suicidi, a differenza di altre situazioni, ma serve intervenire con urgenza con l’ampliamento, che deve essere pensato soprattutto in funzione del recupero dei detenuti».

Il consigliere Invernici ha sottolineato come il Governo si sia già attivato per risolvere certe situazioni: «I numeri dicono che bisogna intervenire anche sul personale». Infine, la presidente Villa ha sottolineato di come sia «necessario ripensare a un sistema che non sia criminogeno, che non restituisca alla società persone peggiori di quelle che sono entrate».