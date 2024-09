Cantieri Tav, la terra torna a collassare tra Lonato e Desenzano

Dovrebbe essere legata alla falda superficiale la causa della voragine che si è aperta nei giorni scorsi nell’area di cantiere Cepav Due – la società che si occupa dei lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità di Lonato – a San Cipriano, al confine tra Lonato e Desenzano. Per esserne certi sono necessarie indagini geologiche per stabilire cosa l’abbia provocata.

I precedenti

Fatto sta che la terra è tornata a collassare in quella zona, come era già accaduto in alcune altre precedenti occasioni e a novembre dello scorso anno: quella volta, oltre a un buco di notevoli dimensioni, dal terreno sottostante il giardino dell’agriturismo Corte Aurea uscì un geyser di materiale schiumogeno impiegato per le operazioni di scavo della galleria.

Il nuovo cedimento

Siamo a qualche centinaio di metri da lì, in un’area ancora di cantiere e cintata: fortunatamente nessuno si è fatto male.

In attesa degli esiti delle indagini geologiche, che con ogni probabilità saranno condotte nei prossimi giorni, si fa largo l’ipotesi che all’origine del nuovo e importante cedimento ci possa essere la falda superficiale: a poca distanza dalla voragine, infatti, si trovano dei laghetti ed è plausibile ritenere che l’ingrossamento dei canali sotterranei abbia causato il cedimento.

Nessun problema sarebbe stato rilevato alla galleria dell’alta velocità, che corre a una profondità molto maggiore.