Cantieri nelle scuole di Brescia, il programma per l’estate che vale 2 milioni di euro

Lavori per circa 2 milioni di euro ai quali si aggiungono i quasi quattro milioni per la demolizione e ricostruzione del plesso Valdadige. La Loggia ha presentato come ogni anno, nell’approssimarsi dell’estate, gli interventi estivi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative nelle scuole cittadine.

I lavori riguarderanno in primis l’abbattimento delle barriere architettoniche alla primaria Ugolini e la realizzazione di un ascensore, nuovi bagni per disabili e l’adeguamento funzionale di quelli esistenti alle materne Borgo Trento (in cui sarà rifatta anche la pavimentazione esterna) e Zammarchi, la riqualificazione dei servizi igienici nella scuola dell’infanzia Agazzi e nelle secondarie di primo grado Virgilio, il secondo lotto della manutenzione straordinaria della primaria Santa Maria Bambina e dellla media Tovini nella quale sarà anche ristrutturata la copertura e costruita una pista di atletica.

Efficientamento energetico

Ci sono poi le opere di efficientamento energetico affidate ad A2A Calore e Servizi. Dal 2017, sono stati sostituiti i serramenti in 23 scuole: ora toccherà alla media Franchi e alla materna Piaget. C’è poi l’innovativo progetto di installazione di illuminazione a led che sostituisce quella tradizionale. La prossima estate coinvolgerà a sei istituti, il Nido Scoiattolo, le materne Zammarchi e Passo Gavia e le elementari Deledda, Calini e Divisione Acqui. Saranno poi implementate le linee degli impianti elettrici di potenza nei nidi Girasole e Mondo del Colore, alla primaria Canossi e alle materne Leonessa e Rebuffone.

Il plesso Valdadige

«Si tratta di lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, siamo circa al 99% del totale, di rifacimento dei bagni, della sostituzione dei serramenti, siamo arrivati al 90% delle scuole e dell’illuminazione tradizionale con gli impianti a led. In quest’ultimo caso siamo intervenuti su circa 70 istituti», spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Valter Muchetti. Sono partiti inoltre i lavori di ricostruzione del plesso Valdadige della scuola primaria Arici, finanziati con fondi Pnrr che termineranno nella primavera del 2026. «La nuova scuola sarà realizzata con criteri antisismici - spiega Muchetti - . L’obiettivo è realizzare tre o quattro edifici antisismici da usare in caso di emergenza sparsi nelle varie zone della città a disposizione della Protezione Civile. E uno di questi sarà la Valdadige. A breve vi daremo notizia anche degli altri».