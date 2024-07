Sensi vietati e strade sbarrate: i cantieri dell’estate in città

La città si svuota ma le strade diventano imbuti. Roventi, strette, precarie. Ad ogni angolo spuntano cartelli gialli: è il segno della straordinarietà. È la stagione dei cantieri, che coincide con quella estiva e con le partenze di migliaia di bresciani. Da luglio sono spuntati in contemporanea in tutta la città, da nord a sud.

La leggenda narra che qualche automobilista stia da giorni cercando di raggiungere via Solferino da via Cremona, invano. Ironia e disagi prevedibili a parte, gli interventi di asfaltatura – e in alcuni casi di ammodernamento dei sottoservizi – del Comune di Brescia sono entrati nel vivo.

In viaggio

Il cantiere di via Cremona, che ha di fatto interdetto l’accesso da e per via Solferino, e quello alla rotatoria San Zeno di via Lamarmora appaiono attualmente i più delicati. Qui da giorni gli operai lavorano sotto un sole incandescente e a un passo dall’asfalto. Gli sguardi degli automobilisti si rivolgono a loro tra smarrimento e amarezza, mentre viaggiano a tre chilometri orari. Ogni giorno provano a scrutare l’avanzamento dei lavori, sperando che la fine sia vicina.

Sulla già normalmente trafficatissima via Lamarmora un’altra rotatoria, quella di fronte la fermata metro Volta, è interessata dai lavori in corso. Ma dopo aver superato lo scoglio di via San Zeno affrontare il secondo sembra una passeggiata. In via Corsica, invece, ecco un altro intoppo: un maxi-cantiere nel tratto di rotatoria ovest, all’incrocio con via Flero, causa non pochi rallentamenti. D’altronde si tratta di uno snodo viario strategico per chi arriva in città dalla tangenziale e viceversa. Qui si rischia di eguagliare il record di rallentamenti di via Lamarmora.

Il programma

La programmazione era stata annunciata a fine aprile, prevedendo l’avvio proprio in estate piena per poi proseguire fino ad ottobre. Il piano interessa in totale 63 strade – per una lunghezza complessiva di 18 km e una superficie di 106mila metri quadrati, ma piccole asfaltature sono previste in circa 2mila punti disseminati nel centro cittadino.

Le operazioni più corpose del piano sono comunque quelle previste sulla tangenziale Ovest e sulla Montelungo: in questi casi – come per altre vie molto trafficate – l’asfaltatura sarà realizzata ad agosto oppure di notte.

Secondo il responsabile del servizio Manutenzione strade Francesco Simonetti il programma è «diviso in quattro lotti, per essere più rapidi con gli interventi. Sulla tangenziale si lavorerà su entrambi i sensi di marcia e verrà posizionato un tappetto d’usura ad alta aderenza».

I costi

Il valore della manutenzione straordinaria? Due milioni e 40mila euro, ai quali si aggiungono 360mila euro per l’asfaltatura dei marciapiedi. Non solo, perché ci sono anche i lavori in capo ai gestori dei sottoservizi: per il 2024 A2A spenderà 2 milioni e 200mila euro, Terna 325mila euro, mentre i gestori delle comunicazioni spenderanno 165mila euro.

In totale, considerando anche le spese di manutenzione ordinaria (800mila euro) e gli importi per le pavimentazioni in pietra e i guardrail (260mila euro a testa) della Loggia, il costo complessivo ammonta a circa 6 milioni e 400mila euro.

«I cittadini sono molto sensibili verso questo tema – si era portato avanti l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti nella conferenza di presentazione del programma di lavori –. Riceviamo tantissime segnalazioni e cerchiamo di intervenire prontamente. Spesso ci viene detto che in alcuni punti l’asfaltatura non è fatta nel modo corretto: quando i gestori dei sottoservizi lavorano non ripristinano immediatamente l’asfalto rovinato, mettono del materiale provvisorio e nell’arco di 6 mesi si arriva all’asfaltatura definitiva».

Non sarà l’ultima estate di lavori. Ci sono 680 chilometri di strade e 1.200 di marciapiedi – quelli che compongono la città – da rinnovare a flusso continuo.