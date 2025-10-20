Canonizzazione santa Maria Troncatti, l’udienza con papa Leone XIV

La bresciana suor Maria Troncatti è stata proclamata santa ieri da papa Leone XIV, in una piazza San Pietro affollatissima. Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la suora salesiana fu missionaria in Ecuador. La sua biografia è stata presentata al papa dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi.

Dopo la canonizzazione di ieri, oggi è prevista una nuova occasione per celebrare suor Maria Troncatti: i pellegrini giunti nella Capitale (tra i quali anche diversi cortenesi) parteciperanno a un’udienza privata con il Pontefice, all’interno dell’Aula Paolo VI. Qui di seguito è disponibile la diretta streaming.