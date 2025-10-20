Santa Maria Troncatti, papa Leone: «Donna autentica e benefattrice»

Il pontefice in piazza San Pietro durante la messa di canonizzazione della suora bresciana: «Missionaria capace di diffondere la luce della speranza»

I santi non sono eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici. Papa Leone XIV lo ha sottolineato con forza in una piazza San Pietro affollata come avviene nelle grandi occasioni della Chiesa; e quella di ieri una grande occasione lo era davvero. Nel cuore della cristianità il pontefice ha innalzato sette persone agli onori degli altari, tra loro anche la bresciana suor Maria Troncatti. Ora, appunto, santa Maria Troncatti. Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la suora